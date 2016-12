Inps: 540mila italiani in pensione da più di 36 anni

In vigore da prima del 1980 nel settore privato ci sono oltre 914.696 assegni complessivi: 188.436 pensioni di vecchiaia con un'età media di decorrenza di 54,9 anni; 439.718 pensioni di invalidità dove l'età media alla decorrenza è 44,5 e 286.542 pensioni ai superstiti e 41,35 anni l'età media alla decorrenza.



Gli assegni di invalidità, 439.718, sono però da considerarsi diversamente, visto che sono assegnati considerando le condizioni fisiche delle persone. L'età media alla decorrenza delle pensioni in vigore si è alzata di quasi 8 anni per la vecchiaia, arrivando a 62,5 anni, mentre per i superstiti è cresciuta di quasi 30 anni passando dai 41,3 delle pensioni vigenti da oltre 36 anni ai 73,8 anni di quelle con decorrenza 2015.



Nel settore pubblico le pensioni erogate da ormai 36 anni sono 4.573 per vecchiaia, 55,7 anni alla decorrenza, 33.654 per l'anzianità, 47,4 anni alla decorrenza, 16.573 per i superstiti da assicurato, 41,7 anni alla decorrenza, e 10.663 per il superstite da pensionato, 46,3 l'età media alla decorrenza. Nel 2015 l'età media alla decorrenza delle pensioni pubbliche vigenti era di 66,8 per la vecchiaia e di 62,4 anni per le pensioni anticipate.