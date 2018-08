Fitch conferma rating per Italia, ma "outlook" negativo: "Debito più esposto a shock con costosi impegni del governo"

Secondo l'agenzia di rating, infatti, il rischio dipende "in parte una funzione della natura nuova e non testata del governo", con "le notevoli differenze politiche tra i partner di coalizione e le incoerenze tra l'alto costo per attuare i nuovi impegni stabilito nella sua politica del "Contratto" e l'obiettivo dichiarato di ridurre debito pubblico". Fitch sostiene che "non è chiaro in che modo queste tensioni politiche saranno risolte".



"Elevata incertezza politica, aumenta rischio voto anticipato" - Per Fitch "i rischi fiscali e di altra natura sono aggravati dal grado relativamente elevato di incertezza politica. "Non ci aspettiamo che questo governo - prosegue l'agenzia - possa vedere un intero mandato e vedremo una crescente possibilità di elezioni anticipate dal 2019. Il rischio o la strategia di elezioni anticipate renderà più difficile per entrambe le parti scendere a compromessi, che allontanano le loro basi politiche, mentre la realtà renderà difficile mantenere le promesse elettorali".



"Basse probabilità uscita dell'Italia da Ue" - "L'avversione di parti del governo italiano "nei confronti dell'Ue e dell'euro rappresenta un ulteriore rischio" per l'Italia, "anche se consideriamo bassa la probabilità che il governo avanzi politiche che minaccino l'uscita diretta o la creazione di una valuta parallela", scrive sempre Fitch.



Palazzo Chigi: valutazione giustificata da stato attuale - "L'agenzia Fitch lascia invariato il suo rating sul debito italiano. Riteniamo questa valutazione ampiamente giustificata alla luce delle attuali condizioni della nostra economia". Così Palazzo Chigi. "Ovviamente c'è attesa che venga definito il Documento di economia e finanza del governo e che gli impegni di bilancio per il prossimo anno siano rispettati e le riforme strutturali già annunciate siano attuate. Siamo certi che ci saranno valutazioni integralmente positive, senza alcuna riserva, non appena questi impegni verranno ufficializzati nel documento del governo in preparazione che confermerà l'impegno a proseguire nel percorso di riduzione del debito italiano, come peraltro già più volte comunicato, a realizzare efficaci prospettive di crescita economica e di sviluppo sociale del Paese".



L'economia rallenta - L'economia italiana intanto rallenta mentre riparte la tensione sul Btp a due anni con lo spread schizzato venerdì oltre i 200 punti. Il tasso di rendimento sale all'1,4%. Lo spread tra Btp e Bund chiude appena sotto i 290 punti, a quota 289,9. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,22%.



L'Istat, inoltre, rivede al rialzo la prima stima sulla crescita tendenziale dell'economia all'1,2. Nel secondo trimestre dell'anno però viene confermato un rallentamento, allo 0,2%, nel primo era 0,3%. Il tasso di disoccupazione scende a luglio al 10,4%. Aumentano gli inattivi +0,7% (89 mila unità in più). "Non siamo soddisfatti di come sta andando l'economia - dice il sottosegretario Giorgetti -, abbiamo ambizione di portare l'Italia a un tasso di sviluppo sopra il 2-3%, giusto sforare il 3% per il bene del Paese".