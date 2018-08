Castelli (M5s):"Reddito di cittadinanza dal 2019, costa 17 miliardi senza nuove tasse"

Beppe Grillo: "Per noi ognuno deve avere reddito, non un lavoro" - "Io sono per il reddito universale. Per diritto di nascita, se il cuore batte deve deve avere un reddito. Non un lavoro, un reddito". Lo dice il garante e co-fondatore del M5S, Beppe Grillo, durante l'incontro a Milano con l'ex presidente dell'Uruguay, Josè Pepe Mujica. "Per me e per il Movimento questo e' un punto fondamentale, per rovesciare il mercato del lavoro e mettere la persona al centro - spiega - e dare alla persona gli strumenti per diventare Shakespeare, D'Annunzio o Leonardo Da Vinci... Quanti italiani ne sarebbero in grado, se dessimo loro la possibilità". "La metà dei lavori conosciuti sparirà, questo mostro che arriva della connessione dati, sei seguito da quest'ombra, ti muovi e diventi merce, sei un prodotto, quindi il pericolo è quello", afferma Grillo.