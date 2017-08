Fincantieri-Stx, Padoan: "Inaccettabile sfiducia della Francia verso l'Italia"

In un'intervista rilasciata alla testata transalpina LesEchos, Padoan ha spiegato che "Fincantieri era pronta a realizzare un investimento significativo in un ambito dove la Francia e l'Italia possono perseguire interessi comuni". "Mi pare che questo cambiamento - ha ribadito - non possa essere spiegato se non da una mancanza di fiducia verso l'Italia".