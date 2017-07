Caso Fincantieri, Italia contro la decisione della Francia: "Nazionalismo inaccettabile"

"Non si può parlare di nazionalizzazione", ha precisato l'Eliseo sul caso, affermando che la telefonata intercorsa tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il presidente del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni, "è stata cordiale". La Francia "non vuole emarginare l'Italia".



La decisione di nazionalizzare arriva dopo il botta e risposta di mercoledì tra Parigi e Roma. "Martedì sarò a Roma per discutere con i ministri Padoan e Calenda", ha aggiunto Bruno Le Maire.



"La nazionalizzazione è temporanea" - "I cantieri navali di Saint Nazare non sono destinati a rimanere sotto il controllo dello Stato", ha precisato il ministro dell'Economia francese, sottolineando che "si tratta di una decisione temporanea".



"Nessun sospetto sugli italiani" - "Non c'è alcun sospetto sui nostri amici italiani", ha dichiarato ancora Le Maire, ribadendo "la volontà di costruire un bel progetto industriale europeo con l'Italia e con l'industria Fincantieri". Il ministro francese ha poi aggiunto che "ci sono delle sfide in termini di impiego", specificando che i cantieri di Saint Nazaire hanno "prospettive di lavoro per i prossimi 11 anni" e per questo la Francia vuole avere "tutte le garanzie" affinché le competenze di Stx "non partano un giorno verso un'altra potenza mondiale economica".