19 ottobre 2018 18:27 Facebook ha assunto Nick Clegg, ex vice primo ministro britannico, come capo della comunicazione Tra il 2010 e il 2015 è stato il numero due di David Cameron. La decisione è stata presa direttamente da Zuckerberg

Nick Clegg, ex leader del Partito liberaldemocratico britannico e vice primo ministro del Regno Unito sotto il governo di David Cameron, è stato assunto direttamente da Mark Zuckerberg per gestire gli affari globali e le comunicazioni di Facebook con il titolo di vicepresidente. A rivelarlo è il Financial Times. Clegg inizierà a lavorare dalla prossima settimana da Londra, per poi trasferirsi nella Silicon Valley da gennaio.

Grande comunicatore“Ho parlato a lungo con Mark negli ultimi mesi – ha dichiarato Clegg – Mi ha colpito la sua consapevolezza: il gruppo si sta evolvendo, attraverso un percorso che comporta nuove responsabilità non solo verso chi utilizza Facebook, ma anche verso la società in generale. Spero di avere un ruolo lungo questo percorso”. Clegg è sempre stato considerato un grande comunicatore, soprattutto per i risultati politici ottenuti, come quando nelle elezioni del 2010 portò i Liberaldemocratici al 23%.