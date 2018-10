Usa, Facebook crea una war room contro la disinformazione

Nella sua sede di Menlo Park, in California, Facebook ha messo insieme una squadra di 20 persone, fra ingegneri, informatici e analisti, per contrastare il fenomeno delle fake news.



Osservato speciale è il voto brasiliano di fine ottobre, ma l’occhio è puntato anche sulle elezioni americane di fine novembre. “Negli ultimi due anni abbiamo lavorato duramente per essere più preparati del 2016”, spiega il responsabile dell’impegno civico di Facebook Samidh Chakrabarti.



Nel 2016 Facebook permise a una società russa di comprare pubblicità che furono visualizzate da 126 milioni di americani, proprio prima delle votazioni che portarono Donald Trump alla presidenza.



Da allora l’azienda è stata accusata di non aver fatto abbastanza per prevenire influenze estere durante le elezioni e il Ceo della piattaforma, Mark Zuckerberg, ha più volte annunciato l’assunzione di nuovo personale per monitorare i contenuti.