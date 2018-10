Facebook, 29 milioni di account violati nell'ultimo attacco hacker

I dati di 29 milioni di persone sono stati compromessi nell'ultimo attacco hacker scoperto da Facebook due settimane fa. Lo ha reso noto il colosso correggendo quanto aveva precedentemente riferito: inizialmente si era parlato di 50 milioni di utenti coinvolti . Il social network ha poi precisato che "il cyberattacco non ha riguardato Messenger, Instagram, Whatsapp, Oculus, Workplace". L'Fbi indaga sul caso.

Gli hacker hanno avuto accesso a nome, indirizzo email e numeri di telefono di 29 milioni di utenti. Mentre hanno ottenuto ulteriori dati, come la città natale, la data di nascita, gli ultimi 10 posti che hanno cercato o le 15 ultime ricerche, per 14 milioni di account. Un milione di persone invece è stato colpito dall'attacco ma senza violazione di dati. Facebook intende inviare messaggi agli utenti i cui account sono stati hackerati.



"Continueremo a collaborare con l'Fbi, la Federal Trade Commission statunitense, la Irish Data Protection Commission e altre autorità", ha assicurato Facebook in una nota.