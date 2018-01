Embraco, l'azienda conferma: stop alla produzione in Italia e 497 licenziamenti

Uilm: "Grave l'intransigenza dell'azienda" - "I vertici di Embraco continuano nella loro posizione intransigente e confermano la loro indisponibilità a salvare anche parte della produzione", commentano Fiom e Uilm. "Nonostante la nostra disponibilità a percorrere tutte le strade per salvaguardare l'occupazione, Embraco scarta a priori la possibilità di mantenere anche una parte della produzione nel sito di Riva di Chieri - dicono Dario Basso della Uilm Torino e Vito Benevento, responsabile Ebraco per la stessa sigla -. L'azienda aveva sicuramente un piano prestabilito di dismissione della produzione. Utilizzeremo tutti i 75 giorni a nostra disposizione per far recedere l'azienda da questa decisione".



Fiom: "Embraco è in debito con il nostro Paese" - "Ribadiamo la nostra disponibilità a discutere di tutti gli strumenti utili alla rioccupazione dei lavoratori - aggiungono Lino La Mendola della segreteria Fiom e Ugo Bolognesi, responsabile dell'azienda per la Fiom - ma riteniamo prioritario l'impegno di Whirpool Embraco a continuare a produrre nel sito di Chieri. Embraco produce 40 milioni di compressori nel mondo, farne anche solo meno del 5% in Italia, dopo aver preso tutto il know how e i brevetti che hanno fatto diventare Embraco quello che è oggi, è un debito che Embraco deve onorare verso la comunità di questo Paese. Crediamo che il governo debba svolgere un ruolo ancora più incisivo rispetto a quello avuto finora. Non possiamo permettere a una multinazionale come la Whirpool di abbandonare un territorio in questa maniera".