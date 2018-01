Davos, Padoan: "Ue dia risposta pacifica al pericolo protezionismo"

L'Unione europea dovrebbe trovare una soluzione al tema del protezionismo "che non sia aggressiva" in termini di relazioni commerciali, bensì "pacifica". Lo ha auspicato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Davos. Dopo anni di sforzi a livello globale per rafforzare il multilateralismo, ha spiegato, "ora il fatto significativo è che stiamo parlando di possibili minacce protezionistiche".