Crediti deteriorati e bad bank. Tutto quello che c'è da sapere sulle banche

La situazione delle banche italiane è preoccupante. A Piazza Affari i titoli bancari in questi giorni sono precipitati. E i protagonisti di questi ribassi sono sempre loro: i non performing loans, ovvero i crediti deteriorati. In Italia rappresentano il 17% del totale dei crediti, un numero elevato se si guardano i dati degli altri paesi europei: 3% in Germania, 4% in Francia e 7% in Spagna. Ma perché gli istituti bancari italiani hanno così tante sofferenze rispetto ad altre nazioni? Perché non hanno beneficiato di aiuti di stato tanto quanto gli altri. Anche gli aiuti costano e noi non potevamo permettercelo a causa di un debito pubblico troppo elevato. Ma andiamo con ordine.