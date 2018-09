Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +1,54%

Chiusura in netto rialzo alla Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna l'1,54% a 21.668,99 punti, registrando la performance più forte tra le piazze europee. In positivo Londra (+0,66%) e Francoforte (+0,19%) ma piatta Parigi (+0,05%) e in calo Madrid (-0,20%).