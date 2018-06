Borsa di Tokyo perde l'1,77%, tonfo di Shanghai: -3,03%

Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che termina gli scambi in calo dell'1,77% a 22.278,48 punti. Male anche Shanghai, con l'indice Composite che crolla del 3,03%, a 2.930,19 punti, per i timori sulla guerra commerciale tra Cina e Usa, in scia agli ultimi dazi per 200 miliardi di dollari ventilati da Donald Trump.