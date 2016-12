Borsa, crollano i listini asiaticiCongelato a Shangai il 70% dei titoli

Seduta in profondo rosso per le Borse asiatiche con Tokyo in calo del 3%, Hong Kong del 8% e Shanghai che perde il 5,9%. Sui listini pesano i timori che il crollo delle Borse cinesi, oltre a un'eventuale uscita della Grecia dall'Eurozona , possano intaccare l'economia globale. Le autorità cinesi hanno annunciato una serie di misure di sostegno al mercato.

Il governo di Pechino ha ordinato alle compagnie statali di comprare azioni, ha aumentato la quantità di azioni che le compagnie di assicurazioni possono acquistare e ha promesso di continuare a fornire liquidità a credito agli investitori.



Una bolla che scoppia - Dopo una crescita del 150% in un anno a partire dal giugno 2014, il 12 giugno di questo anno è iniziato nelle Borse di Shanghai e Shenzhen un crollo che sembra inarrestabile, che ha colpito soprattutto i piccoli investitori e quelli giunti negli ultimi mesi sul mercato.



Crolli in borsa e stop trading, congelato 71% mercato - Grandi problemi per gli investitori che stanno cercando di vendere i propri titoli sulle borse cinesi. Almeno 1.323 società, riporta Bloomberg, sono state sospese dalle contrattazioni nel tentativo delle autorità cinesi di arrestare una caduta che ha portato i listini a bruciare oltre 3.500 miliardi di dollari in meno di un mese. Su altri 710 titoli l'impossibilità ad operare è derivata dal "congelamento" seguito a crolli nelle borse di Shanghai e Shenzhen.