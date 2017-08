Bonus asilo nido da 1.000 euro: boom di domande, preso d'assalto il sito Inps

17 luglio 2017 18:58 Bonus asilo nido da 1.000 euro: boom di domande, preso dʼassalto il sito Inps Quasi 20mila le richieste nel primo giorno utile per chiedere lʼagevolazione

Prende il via il nuovo Bonus asilo nido: fino al 31 dicembre 2017, è infatti possibile compilare la documentazione per avere accesso al beneficio. Legittimati a chiedere il bonus sono i genitori di minori nati o adottati dal primo gennaio 2016, residenti in Italia, cittadini italiani o comunitari, o in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Nel primo giorno quasi 20mila richieste.

Il premio di 1.000 euro è destinato al pagamento di rette per asili nido pubblici o privati o per forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i tre anni con gravi patologie croniche. L'erogazione, per un totale di 1.000 euro annui, avrà cadenza mensile e durerà undici mesi, con il primo pagamento che comprenderà gli importi delle mensilità maturate fino a quel momento. I benefici per l'anno 2017 sono riconosciuti nel limite di 144 milioni con oneri a carico dello Stato. La domanda, come emerge dalle istruzioni Inps, può essere presentata via web, contact center o patronati.