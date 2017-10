Benzina, scattano i rialzi: prezzo medio al servito 1,652 euro al litro

Con le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo in decisa accelerazione, dopo 11 giorni consecutivi di calma assoluta arrivano i rialzi sulla rete carburanti italiana. Al servito, secondo Quotidiano Energia, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,652 euro (prezzi da 1,621 a 1,741 euro, no-logo a 1,528), mentre per il diesel la media è a 1,513 euro, con i punti vendita delle compagnie da 1,484 a 1,612 euro (no-logo a 1,384).

Il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,523 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,516 a 1,546 euro (no-logo 1,498). Il prezzo medio praticato del diesel è pari a 1,381 euro, con le compagnie che passano da 1,376 a 1,400 euro (no-logo a 1,354).



Codacons: "Per il ponte del primo novembre salgono i prezzi" - Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un pieno di benzina costa oggi 4,35 in più, mentre per il diesel occorre mettere in conto una maggiore spesa di +7,5 euro a pieno. Lo denuncia il Codacons. Considerato il numero di italiani in viaggio durante il ponte di Ognissanti, aggiunge, "gli automobilisti dovranno affrontare nei prossimi giorni una stangata complessiva da oltre 80 milioni di euro solo per i rincari dei listini di benzina e gasolio".