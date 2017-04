Carburanti, nuovi rincari sulla rete: stangata su verde e diesel

Ancora ritocchi al rialzo sulla rete carburanti italiana. Il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina, secondo " Quotidiano Energia ", è pari a 1,533 euro/litro , con i diversi marchi che vanno da 1,526 a 1,558 euro/litro (no-logo 1,509). Il diesel invece ha un prezzo medio di 1,384 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,380 a 1,403 euro/litro (no-logo a 1,355).

Per gli italiani dunque, in prossimità delle vacanze di Pasqua, fare il pieno sarà un po' più oneroso. Secondo "Staffetta Quotidiana", la media della benzina al self è persino più alta, ovvero di 1,535 euro/litro, del diesel a 1,386 euro/litro.



Dopo la girandola di aumenti di giovedì, e nel giorno dell'attacco degli Usa alla Siria ancora non scontato dai mercati, con i mercati internazionali dei prodotti oil di nuovo in salita, questa volta è toccato a TotalErg intervenire sui prezzi raccomandati di benzina e diesel, con correzioni in positivo di 1 centesimo su entrambi i carburanti. Mette mano ai listini anche Q8 (+0,5 cent su benzina e diesel).