Bankitalia: debito record ad aprile L'Istat: Italia fuori dalla deflazione

Il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato in aprile di 10 miliardi, a 2.194,5 miliardi, superando il precedente record storico di 2.184 toccato a marzo. Lo comunica la Banca d'Italia. Nello specifico, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 9,9 miliardi, quello delle Amministrazioni locali di 0,1 miliardi, mentre il debito degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato.

L'incremento del debito, spiega la Banca d'Italia, è stato superiore al fabbisogno del mese (6,4 miliardi) per l'aumento di 4,2 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro (a fine aprile pari a 83,1 miliardi; 77,4 ad aprile del 2014); in senso opposto ha operato l'effetto complessivo dell'emissione di titoli sopra la parità, dell'apprezzamento dell'euro e degli effetti della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione (0,6 miliardi).



L'Istat, intanto, segnala che a maggio è tornata l'inflazione, con l'indice dei prezzi al consumo aumentato dello 0,1% (mentre le stime prevedevano un +0,2%) rispetto allo stesso mese del 2014 e anche rispetto ad aprile. Il segno più arriva dopo quattro mesi consecutivi di valori negativi che avevano portato l'Italia in deflazione.