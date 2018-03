Bankitalia: a gennaio il debito pubblico sale a 2.280 miliardi

Effetto solo in parte compensato dall'avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche (1,2 miliardi) e dall'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del cambio dell'euro (0,2 miliardi).



Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 23,3 miliardi e quello delle amministrazioni locali di 0,5 miliardi; il debito degli enti di previdenza è rimasto pressoché invariato.



Entrate tributarie in linea con lo scorso anno - A gennaio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 33,7 miliardi, in calo di 1,6 miliardi rispetto a quelle rilevate nello stesso mese del 2017. Al netto di alcune disomogeneità contabili, precisa via Nazionale, "si può stimare che le entrate tributarie siano state sostanzialmente in linea con lo scorso anno".