Banche, 60 mld di obbligazioni

Valgono 60 miliardi di euro le obbligazioni subordinate, e quindi potenzialmente azzerabili in caso di fallimento, emesse dalle banche italiane e in circolazione. Dentro le oltre 360 emissioni, secondo dati Consultique ci sono titoli dei colossi Unicredit e Sanpaolo ma anche di banche medie e di Bcc. Oltre 150 con "tagli" piccoli da 1000 euro e perciò in mano a risparmiatori.