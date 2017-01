Aprirà a Milano il primo albergo targato Ikea

foto Ap/Lapresse 06:52 - Aprirà entro la fine dell'anno a Milano il primo hotel nato dall'inedita alleanza fra Marriott e Ikea. La joint venture prevede la realizzazione di una nuova catena di hotel, in tutto 50 alberghi economici, che nei prossimi cinque anni dovrebbero sorgere in Europa. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che l'alleanza dovrebbe essere annunciata oggi. - Aprirà entro la fine dell'anno a Milano il primo hotel nato dall'inedita alleanza fra Marriott e Ikea. La joint venture prevede la realizzazione di una nuova catena di hotel, in tutto 50 alberghi economici, che nei prossimi cinque anni dovrebbero sorgere in Europa. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che l'alleanza dovrebbe essere annunciata oggi.

La catena si chiamerà Moxy e Ikea vi investità 500 milioni di dollari. Stando al progetto, gli hotel saranno aperti vicino a centri dirigenziali, aeroporti, stazioni ferroviarie e della metropolitana. Di 150-300 camere, avranno come principale target quello dei giovani.



Niente mobili Ikea - Gli hotel non avranno mobili o il design tipico di Ikea che, invece, propone nuove tecniche di costruzione per contenere i costi, quali ad esempio l'utilizzo di moduli prefabbricati da assemblare, questi sì, proprio come i noti mobili svedesi.