foto Afp Correlati Moody's declassa 26 banche italiane

Pil Italia,altro trimestre in rosso 20:24 - L'Associazione delle banche italiane (Abi) giudica "irresponsabile" il giudizio espresso dall'agenzia di rating americana sugli istituti di credito nazionali. "Un'aggressione all'Italia, alle sue imprese, alle sue famiglie, ai suoi cittadini", così l'Abi commenta il taglio sul rating di 26 banche italiane. "Ancora una volta le agenzie di rating si confermano come un elemento di destabilizzazione dei mercati con giudizi parziali e contradditori". - L'Associazione delle banche italiane (Abi) giudica "irresponsabile" il giudizio espresso dall'agenzia di rating americana sugli istituti di credito nazionali. "Un'aggressione all'Italia, alle sue imprese, alle sue famiglie, ai suoi cittadini", così l'Abi commenta il taglio sul rating di 26 banche italiane. "Ancora una volta le agenzie di rating si confermano come un elemento di destabilizzazione dei mercati con giudizi parziali e contradditori".

Contro il declassamento di 26 banche italiane l'Abi alza dunque la voce, promettendo azioni concrete per tutelare gli interessi dell'economia. "Nel condividere le critiche sollevate ieri dal Presidente della Consob, Giuseppe Vegas, Abi reitera la richiesta alle Autorità europee e alla Banca Centrale affinche' tali giudizi non siano passivamente recepiti nella regolamentazione, nelle procedure e nei modelli di valutazione e venga finalmente varata una severa disciplina di controllo nei confronti di questi soggetti", chiede l'Associazione Bancaria italiana.



"Valuteremo collegialmente tutte le azioni da adottare, in ogni sede, per tutelare i legittimi interessi dell'economia italiana, così gravemente lesi dalle decisioni delle agenzie di rating", si legge in una nota.



Consob convoca Moody's

Consob ha convocato per i prossimi giorni i rappresentanti di Moody's in Italia per avere chiarimenti sulla genesi del downgrade su 26 banche italiane annunciato nella tarda serata di ieri dall'agenzia di rating. E' quanto si apprende in ambienti vicini alla commissione.



Casini: "Dalle agenzie di rating un atto criminale contro l'Italia"

Pier Ferdinando Casini definisce "di una gravità inaudita" la decisione di Moody's di declassare le banche italiane, sottolineando "la necessità di rilanciare l'idea di una agenzia di rating europea. Ieri le agenzie di rating erano distratte, non si sono accorte dei disastri creati dai derivati e di un'economia costruita sulle bolle di sapone, e oggi rischiano di essere parte di un disegno criminale anti-europeo e anti-italiano. E' una vergogna che in presenza di nessun elemento nuovo, salvo il deterioramento delle situazioni economiche, e questo vale per tutti i Paesi del mondo e per l'Europa, ci sia il declassamento delle nostre banche. E' un attentato all'economia di questo Paese e noi riteniamo che la perdita di credibilità delle agenzie di rating da oggi sia totale".



Mussari: "Bce ignori questi giudizi"

"Chiediamo con forza che la Bce e le istituzioni europee non tengano conto di questi giudizi altrimenti diventa un corto circuito dal quale non usciamo". Lo ha detto a Salerno il presidente dell'Abi, Giuseppe Mussari, in merito al declassamento di Moody's.