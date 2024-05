Gaza, Israele bombarda ancora Rafah ma conferma un nuovo round di colloqui

Il capo del Mossad, David Barnea, si sarebbe incontrato a Parigi con il direttore della Cia, Bill Burnes, e il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Obiettivo: discutere la creazione di un nuovo round di negoziati con Hamas per il rilascio degli ostaggi. Lo afferma un alto funzionario israeliano, citato da The Times of Israel. I tre avrebbero concordato di avviare un nuovo ciclo di colloqui nei prossimi giorni, sulla base delle nuove proposte avanzate da Qatar ed Egitto con il coinvolgimento degli Stati Uniti.