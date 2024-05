Emanuele Orsini eletto presidente di Confindustria: "Al governo faremo proposte a costo zero o su cui investire"

"Le parole che saranno i nostri pilastri per i prossimi quattro anni sono dialogo, identità, unità. Confronto con tutti, noi ci siamo". E sulla bufera Liguria: "Non si blocchino merci e lavori"

"Proposte al governo a costo zero" "Cercheremo di fare proposte al governo a costo zero, o proposte che vengano considerate un investimento", ha detto subito dopo l'elezione. Si tratterà, ha chiarito, di "proposte corrette o che siano anche nell'interesse del governo. Serve anche per recuperare un giusto rapporto. Oggi, per esempio, sappiamo che la legge di bilancio sarà complicata", che i margini di azione sono stretti, "ma si possono costruire percorsi virtuosi che possano dare una spinta all'economia".

"Confronto con tutti, Confindustria c'è" Il numero uno di Viale dell'Astronomia ha detto di augurarsi che la sua presidenza possa portare "l'unità e il dialogo". E ha sottolineato: "Sediamoci con tutti, noi ci siamo". Su governo ha sindacati, ha messo punti fermi: "No alle norme retroattive, parlare di Jobs Act è una follia". Ma il messaggio che lancia dopo la sua elezione è: con il governo, con i sindacati, con tutti gli interlocutori "serve un sistema che non deve essere conflittuale ma deve avere una visione Paese. Quello che tutti devono avere in mente è una idea di crescita. Fatto questo, vinciamo tutti".

"I pilastri sono dialogo, identità, unità" "Oggi è una giornata importante - ha poi affermato - perché, avete visto che è stata una campagna elettorale accesa, ma le parole che saranno i nostri pilastri per i prossimi quattro anni sono: dialogo, identità, unità. Sono molto contento che il voto di oggi, con il 99,5% dei consensi, ha dimostrato che il nostro sistema è riuscito a ricompattarsi. Questo è fondamentale".

Energia e infrastrutture Il neopresidente ha poi toccato i temi energia e infrastrutture, osservando che "serve un mix energetico, ma quello da coltivare di più è ovviamente il nucleare" e chiedendo un tavolo ad hoc sull'energia con il governo. E sulle infrastrutture: "Sono d'accordo con qualsiasi tipo di infrastruttura, ma bisogna arrivarci: io sono d'accordo sul Ponte sullo Stretto, ma bisogna arrivarci".

Liguria, "non si blocchino merci e lavori" Orsini è intervenuto anche sulla bufera giudiziaria che sta investendo la Liguria e ha dichiarato: "E' importante che in Liguria, e a Genova, non si blocchino merci e lavori". Non è entrato nel merito delle vicende giudiziarie ma ha detto di essere "preoccupato" per i rischi economici.