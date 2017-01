La Corte dei conti "boccia" la politica del rigore del governo Monti: rimane il rischio recessione

foto Afp Correlati Borsa in picchiata

18:38

- Il pericolo di un "corto circuito tra rigore-crescita" non è dissipato nell'impianto del Def 2012-2015. Lo sostiene il presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, nel corso dell'audizione sul Def alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Per Giampaolino l'urgenza del riequilibrio dei conti ha creato "una pressione fiscale già fuori linea nel confronto europeo" generando "le condizioni per ulteriori effetti recessivi".