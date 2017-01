Fisco, Equitalia: boom di rateizzazioni Record a luglio con 156mila richieste

21:57 - Record di rateizzazioni delle tasse dovute al Fisco: nello scorso mese di luglio, secondo i dati forniti da Equitalia, si sono registrate 156mila richieste, con una media settimanale pari a circa il doppio di quella dei primi sei mesi dell'anno. Ad oggi sono attive 2,4 milioni di rateizzazioni per un controvalore di 26,6 miliardi. Il 76,9% delle rateizzazioni riguarda persone fisiche, mentre il restante 23,1% società e partite Iva.

Considerando gli importi, spiega Equitalia, il 65,9% è stato concesso a imprese e il 34,1% a persone fisiche. Il 70,8% delle rateizzazioni riguarda debiti fino a 5mila euro, il 26,2% debiti tra 5mila e 50mila euro e il 2,9% oltre 50mila euro.



La Lombardia guida la "classifica" delle regioni con oltre 384mila rateizzazioni attive per un importo di 5,5 miliardi di euro, seguita dal Lazio (305mila per un importo di 3,7 miliardi), dalla Campania (265mila per un importo di 3,2 miliardi di euro) e dalla Toscana (231mila per un importo di 1,9 miliardi).