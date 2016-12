Sneakers bianche: mille modi di abbinarle

Quando ero alle medie avevo comprato un paio di sneakers Nike bianche , da indossare all'epoca con i jeans Levi's e tutte quelle felpe super griffate che andavano di moda qualche (tanti) anni fa. Poi quelle sneakers, passato il momento, mi sono sembrate piuttosto fuori luogo in qualsiasi situazione e con qualsiasi look, perché mi ricordavano un po' delle scarpe ortopediche. Tutto a un tratto, passata la fase dalle medie, fatta eccezione per le All Star, le sneakers non andavano più di moda se non dovevi andare in palestra.

Ma il bello delle regole della moda è che non ci sono regole. Perciò le fashioniste, stanche di correre da una sfilata all'altra sui tacchi e tornare a casa con il mal di piedi, un giorno hanno deciso che alla sfilata ci sarebbero andate con un bel paio di scarpe da ginnastica comode, meglio se bianche, che è neutro e, si sa, va con tutto. Ed è così che all'improvviso ho guardato con occhi diversi alle mie sneakers bianche, accatastate in soffitta tra le altre scarpe che non uso più e mi è sembrato che stessero bene davvero con tutto. Non ci credete? Vediamo tutti i modi in cui si possono indossare.



Con i Jeans Boyfriend: è il più classico e casual degli abbinamenti, con un sapore anche un po' anni '80.



Con il total black: abbiamo detto che le sneakers bianche neutre stanno bene con tutto. E poi potete dare un tocco chiaro a tutto quel nero.



Con gli abiti classici: incredibile ma vero, le sneakers bianche stanno bene anche con un pantalone dal taglio classico, gessato, e la camicia con il maglione.



Con la gonna lunga: per la quale sono assolutamente bandite le ballerine e i bikers non vanno più così di moda.



Con la gonna pencil: ci si aspetterebbe di indossarla solo con un tacco sexy che slanci il polpaccio in vista. Invece pare che sia super di tendenza mixare lo chic con il casual.



Con un maxi-abito: quando volete uno stile un po' distressed senza cadere nella solita tuta. Però potete avere ai piedi le sneakers.



Con un look total grey: che è quasi un equivalente del total black. Le vostre sneakers bianche smorzeranno il look dalla tendenza "nebbia londinese"



Con un look basic: non avete voglia di stare a pensare a come vestirvi? Jeans neri, t.shirt, cappotto e sneakers. Che con i cappotti lunghi, da che mondo e mondo, hanno sempre fatto a pugni. Da ricredersi!



Con la gonna di pelle: anche con il capo più sexy e aggressivo, le fashioniste hanno scelto la scarpa comoda ed il risultato non è niente male.



