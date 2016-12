San Valentino: il look per farlo innamorare

Ragazze, il giorno degli innamorati si avvicina e con lui anche il momento in cui dovete decidere cosa indossare per il vostro momento romantico con lui. Siete già nel panico? Niente paura. Tanto per cominciare, senza togliere magia a questa festa, se lui sta con voi vuol dire che avete già fatto colpo. Quindi niente ansia, andrà bene qualsiasi cosa decidiate di indossare. In secondo luogo, ahimè devo dirvelo, lui difficilmente si soffermerà nei particolari del vostro look, a meno che ovviamente non vi presentiate con una scollatura da far girare la testa anche ai lampioni! Però, come si dice, non ci si veste per gli altri, ma per se stesse. Quindi, se volete sentirvi al top e a vostro agio, ecco alcune idee per voi.

Rosso passione: per le fanatiche di San Valentino, quelle che ogni dettaglio deve essere curato e perfetto. Non è festa degli innamorati senza un abito rosso come la passione per lui. Abbiate cura di aggiungere qualche accessorio ber, per smorzare il tono e non fargli credere di essere alla cena di Natale! Volete essere assolutamente al top? Scegliete un look romantico ma sexy, che non vi faccia togliere gli occhi di dosso.



Rosso e rosa: per tutte coloro che credono che il rosso sia un po' troppo aggressivo ma che tuttavia non possono farne a meno. Aggiungendo un tocco di rosa il risultato sarà romantico e per nulla eccessivo. In alternativa, se vi piacciono i colori accesi ma non avete mai l'occasione di sfoggiarli, azzardate il mix di rosso e fucsia.



Cappottino Rosso: se siete una di quelle che “non ho bisogno di mascherami, va bene il look di ogni giorno”. Mettete un cappottino in tema, per ricordargli almeno che deve farvi un regalino! Niente cappottino? Che ne dite di un pizzico di rosso, magari su una borsa o una gonna? Renderà il vostro look classico frizzantissimo.



Colori pastello:e non siete una da rosso, ma nemmeno da total black provate con le nuances nel rosa, cipria, bianco o beige.



Accessorio perfetto:vi sentite spiritose, ma non volete fare le super romanticone? Optate per una t-shirt o un accessorio ad hoc, che spezzi il vostro look di ogni giorno.



Se invece, come me, di colori non ne volete proprio sapere, andrà benissimo un look total black, ma non esagerate con l'aggressività, mi raccomando!



