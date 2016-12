Leggins, i quasi pantaloni: comodi, pratici e cool!

I leggings non sono pantaloni . O forse sì? Il dibattito resta aperto ormai da anni. Una volta erano sono quelli di cotone nero, quelli per andare in palestra, per intenderci. Poi la moda li ha declinati in tutte le varianti , dalla pelle all’argento metallizzato, passando per l’effetto wet e le stampe. Ma perché poi tutta questa attenzione nei loro confronti? La risposta è semplice: sono comodi! E per di più, sono versatili. Avete mai notato in quanti modi possono essere indossati , oltre che in casa e in palestra?

Potete indossarli per una passeggiata in città, quando volete essere casual e comode, basta una camicia di jeans, qualche accessorio e un tronchetto giusto per ottenere un look super. Per assurdo, sono perfetti anche la sera. Non ci credete? Prendete spunto dalle top del momento come Kendall Jenner, che li ha abbinati ad un crop-top, stivali e una giacca animalier per una serata in discoteca. Ma Kendall è anche una delle modelle new generation che ama i look sportivi per una passeggiata in città: leggings, scarpe da tennis e chiodo di pelle. Niente di più comodo e cool. E in ufficio? E' possibile indossarli senza dare nell'occhio? Certo che sì! Ispiratevi al look di Selena Gomez, che li abbina ad una maxi-camicia, decolletè nere e una mantellina elegante. Sono perfetti anche con una giacca da ufficio, ovviamente. Ci avreste mai pensato? Siete meno formali e al lavoro potete sbizzarrirvi di più? Avete presente quelle mattine in cui proprio non avete voglia di uscire dal pigiama? Ecco. I leggings possono salvarvi la vita. Se li scegliete in pelle (o simil pelle) abbinateli ad un maxi-pull che funga da abito (inutile dirvi che sotto potreste indossare anche il pigiama e nessuno lo noterebbe). Per una serata con le amiche? Poca voglia ma volete essere competitive? Tenete i vostri leggings e infilatevi un paio di stivali over-the-knee e sarete praticamente vestite. Unica nota: non esagerate con i top. Se gli stivali sono "eccessivi", sopra mantenete la sobrietà. La combo più cool? Come la top model Gigi Hadid: leggings classici abbinati a camicia maschile oversize e sneakers!