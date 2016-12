Come vestirebbero oggi i ragazzi di Dawson’s Creek

07:00 - E’ stata la serie più amata dalla generazione dei quasi trentenni di oggi, ci ha fatto sognare e rivivere i problemi dell’adolescenza, tra amori e scuola. Ambientata a Capeside, una cittadina del Massachussetts, Dawson’s Creek raccontava le vicissitudini di un gruppo di amici alle prese con la difficoltà di affrontare i primi problemi, sentimentali e non, della vita. Ecco come vestirebbero oggi i suoi protagonisti e come possiamo imitare il loro stile, ispirandoci alle griffes di oggi.

La serie prende il nome dal protagonista, Dawson Leery, un ragazzo di buona famiglia, sognatore e romantico, indomito fan di Steven Spielberg e aspirante regista. Il suo stile è quello del ragazzo di provincia, semplice, curato nella misura in cui un adolescente vuole sentirsi un po’ più grande. Oggi lo stile giusto per lui sarebbe quello proposto da Timberland, sportivo ma non troppo, country ma non troppo.



La migliore amica di Dawson è Joey, una dolce ed intelligente ragazza con una situazione familiare tutt’altro che semplice e che con lui ha condiviso tutta la vita, le situazioni ed i problemi. Joey, interpretata da Katie Holmes, divenuta poi moglie (e già) ex moglie di Tom Cruise, è timida, semplice, il suo abbigliamento spesso poco curato per dare più risalto alle sue doti scolastiche. Nel telefilm è si copre con grossi maglioni, pantaloni poco aderenti, spesso a zampa e look decisamente acqua e sapone, con magliettine dal sapore retrò. Proprio per questa primavera, uno dei trend è il pantalone a zampa o palazzo, abbinato a top leggeri e leggermente “crop”. Abbiamo subito pensato ad un look Zara, semplice, non pretenzioso, in perfetta armonia con il carattere della bella protagonista.



A mettere in crisi il rapporto tra Joey e Dawson arriva la biondissima Jen, scatenata e trendy ragazza di New York, finita a Capeside per volontà dei genitori, che la vogliono lontana dai guai della grande mela e dalla sua vita dissoluta. Conturbante ed “esotica” per la piccola cittadina, il suo look non passa certo inosservato ed è sicuramente più provocante e sexy di quello della piccola Joey. Se Dawson’s Creek fosse girato oggi, ci siamo immaginati una Jen con look Liu-Jo, sbarazzino, giovane e all’occasione sexy.



Il migliore amico di Dawson è invece Pacey, il combinaguai della compagnia, il ragazzo belloccio, simpatico, esuberante, ma anche ribelle e anticonformista. Anche il suo look, sempre un po’ “menefreghista” con la voglia di essere al centro dell’attenzione, è sempre commisurato ad uno stile da cittadina di provincia, ma per il carattere esuberante e ribelle lo abbiamo voluto immaginare con una camicia tutt’altro che classica, proprio come lui.



Nella serie compaiono anche altri due personaggi, i due fratelli Andie e Jack. Di buona famiglia ma con grossi problemi familiari, Andie è una ragazza bionda e carina, con un look sempre romantico, pronta ad aiutare e ascoltare tutti. Per lei, tipica ragazza USA, il look che abbiamo scelto è dello stilista Tommy Hilfiger, semplice e romantico allo stesso tempo.



Jack è gentile, carino, disponibile, un ragazzo d’oro. Tanto rassicurante da attirare le attenzioni di Joey, con cui avrà una storia, salvo poi scoprirsi omosessuale. Il suo look era certamente quello più curato, sempre ordinato in perfetto stile con il suo carattere. Jack oggi sarebbe sicuramente un ragazzo da Emporio Armani, giovanile ma composto, lineare ed elegante.



