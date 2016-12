Borse: impariamo a chiamarle per nome

07:00 - Comincia oggi una nuova rubrica che ci guida alla scoperta di tanti aspetti inediti e curiosi dell'universo moda. Ci accompagna in questa ricognizione privategriffe, noto portale di e-shopping con prodotti second hand di alta qualità. Cominciamo con un tuffo nel mondo delle borse, da sempre grandi amiche delle donne.

Vi vedete più con una borsa a secchiello o con una Tote? Vi siete munite di una Weekend per la prossima toccata-fuga del fine settimana? E… le vostre borsine da sera? Il mondo delle borse è un universo sfaccettato: se volete chiarirvi le idee su cosa vi piace, di cosa avete bisogno e di cosa andrete alla ricerca per il vostro prossimo acquisto leggete sotto, e imparerete e chiamare le borse con il loro nome.



SHOPPER - Somiglia la classico sacchetto della spesa. Di forma rettangolare, il più delle volte è in tela – quindi adatta alle situazioni molto informali o alla spiaggia – ma ne esistono anche in pelle o pellami preziosi, dentro e fuori. Si porta per mezzo di due manici, rimane sempre aperta in alto.

BAULETTO - Dalla forma affusolata e allungata, si prende per il doppio manico e di solito si chiude con una cerniera. Può essere molto elegante e matura, ma anche piuttosto casual.

BRIEFCASE - Borsa piatta e rigida, che si apre a busta nella parte superiore. Ha diversi scomparti all’interno. Di forma rettangolare e severa è adatta per andare in ufficio.

TOTE - Simile nella forma alla shopper è una grande borsa a doppio manico, di forma rettangolare o trapezoidale, che rimane aperta nella parte superiore ed è fatta per infilarci di tutto. Decisamente da giorno e casual, può andare anche in ufficio.

ZAINETTO - Si porta sulle spalle e ha un carattere decisamente sportivo e giovanile, adatta alle occasioni meno formali e alle situazioni dinamiche.

CLUTCH - Piccola borsina da sera senza manico. Morbida o rigida, si tiene in mano.

HOBO - Borsa capiente dalla forma a mezza luna, concava verso l’alto da portare a spalla. Si chiude di solito per mezzo di una cerniera o una fibbia nel mezzo.

POSTINO - Adatta per muoversi in bicicletta o in motorino, si tratta di una borsa a tracolla molto lunga che lascia libero il corpo. Spesso è piatta e munita di tasche.

SADDLE - Il nome deriva dalla tradizionale arte della selleria. La sagoma e spesso anche la manifattura ricordano quella di una sella di cavallo. Adatta a un abbigliamento informale, di recente ne sono state prodotte anche di molto eleganti. Da giorno.

BAGUETTE - Piccola borsa rettangolare. La più nota è naturalmente quella di Fendi, lanciata 17 anni fa. Disponibile in innumerevoli variazioni sul tema, si porta tranquillamente di giorno.

FRAME - Molte borse vintage sono così. La Frame è rigida, ha una forma squadrata, almeno nella parte alta, e può ricordare la versione ingrandita del borsellino per la moneta.

MINAUDIERE - Accessorio gioiello, è una piccola borsina da sera decisamente elegante e adatta alle occasioni di festa. Spesso è in seta o in pelle, arricchita di ricami, dettagli brillanti o catene preziose.

WEEKEND - Come suggerisce il nome, è adatta per una partenza veloce, di un paio di giorni, come un weekend. Adatta anche per la palestra. Un tempo era il borsone dei marinai.

SECCHIELLO – Una borsa inventata da Louis Vuitton la forma di una sacca, di un secchio o secchiello a seconda delle varianti. Di solito rimane aperta o si chiude per mezzo di tiranti, ma si porta a tracolla. Dallo spirito casual ma adatta a diverse situazioni. Molto capiente.

TRAPUNTATA - Praticamente la classica Chanel da portare a tracolla con una catena. Realizzata in pelle o in tessuto cuciti come una trapunta. Dal giorno alla sera.



Tutto chiaro? Bene, ora potete andare alla ricerca della vostra borsa perfetta collegandovi al sito http://it.privategriffe.com