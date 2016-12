Abito a fiori: colorati e sempre di tendenza, regalano buon umore solo a guardarli. L’abito con stampa floreale vi farà sentire leggere e potrete sfruttarlo al mare come in città.



Sneakers bianche: alternativa valida ai sandali, per le lunghe passeggiate sotto il sole ma anche per le giornate di pioggia improvvise. Le sneakers bianche sono pratiche e trendy.



Borsa ampia in paglia: dalla spiaggia alla metropoli, passando per lago e montagna, accantonate la pelle pesante e scegliete una borsa leggera e prettamente estiva, proprio come i modelli in paglia.



Sandali bassi e sandali alti: vi serviranno entrambi, qualsiasi sia il vostro stile. Il consiglio? Scegliete sandali alti e sandali bassi in sfumature metalliche, esalteranno l’abbronzatura.



Bikini colorato: da sfoggiare in spiaggia con disinvoltura, il bikini colorato vi darà una mano a far passare in secondo piano il biancore tipico dei primi giorni di vacanza e vi regalerà allegria.



Occhiali da sole: che gli occhiali da sole siano un must have di stagione sembra una banalità ma non lo è. Per questo 2016 datevi un tono e puntate su una montatura da diva, con lenti sfumate e silhouette da gatta.



Top con spalle scoperte: tra le tendenze più forti del periodo, il top con spalle scoperte si può abbinare a gonne e shorts cortissimi ma anche a pezzi più eleganti come dei classici pantaloni palazzo.



Gonna a ruota: puntate su un modello di gonna a ruota leggero, meglio se corto e colorato. Per mostrare le gambe ed essere spensierate.



Shorts in jeans: immancabili compagni d’avventure, gli shorts in denim sostituiscono i jeans lunghi del periodo invernale, impossibile rinunciarvi.



