Pantaloni palazzo: come abbinarli a seconda del fisico

I pantaloni palazzo sono sinonimo di eleganza e di stile raffinato. In occasione della primavera 2016 i modelli in commercio sono davvero molteplici: dalle varianti in tessuto leggero a quelle con le stampe particolari, senza dimenticare i capi pensati apposta per silhouette più o meno curvilinee. Come sceglierli e abbinarli al meglio? Vi diamo qualche idea pratica , a seconda del vostro fisico .

Alte: se avete la fortuna di essere particolarmente alte sbizzarritevi con nuance tra le più particolari. Un suggerimento? Il rosa pastello, grande tendenza di stagione. Nei negozi troverete i pantaloni firmati Acne Studios e potrete abbinarli facilmente a una camicia con collo alla coreana come quella di Closed. Ai piedi delle ballerine o delle décolleté argento, magari firmate Jimmy Choo.



Minute: siete alla ricerca di un look che possa slanciare la vostra figura? I pantaloni palazzo fanno al caso vostro. Sceglieteli in tessuto leggero e con vita particolarmente alta. Vi consigliamo quelli di Chloé rossi, abbinateci poi un top bianco con spalle scoperte, lo trovate di Alexander McQueen. Ai piedi un paio di sandali in camoscio di Gianvito Rossi.



Fianchi larghi: la parola d'ordine è migliorare i punti deboli. Ecco perché non dovreste mai nascondere i fianchi larghi ma semplicemente spostare l'attenzione. Potete farlo indossando un paio di pantaloni palazzo con laccio o decoro alla vita, come quelli firmati By Malene Birger. Una camicia elegante in nero di Tom Ford e un paio di décolleté completeranno il tutto.



Curvy: chi lo ha detto che le donne formose non possono indossare i pantaloni palazzo? Al contrario risultano tra i modelli di pantaloni più adatti per valorizzare silhouette curvy. Sceglieteli in nuance scure, blu navy o nero, come quelli di Rick Owens e abbinateli a una camicia romantica, per esempio un modello firmato Balenciaga. Come calzature, se non dovessero piacervi particolarmente i tacchi, un bel paio di sneakers sportive.



