Ballerine: i modelli di tendenza per la primavera 2016

Ballerine a punta: sono il tormentone della nuova stagione. Molto sofisticate, si declinano in varianti diverse. Per le amanti dei colori, per esempio, ci sono quelle caratterizzate da stampe pop, oppure con effetto metallico per chi fosse alla ricerca di qualcosa di più raffinato.



Ballerine con cinturino: un must per tutte coloro che hanno la fortuna di avere caviglie sottili. Sfoggiatele con più look possibili: insieme alla gonna a ruota o con i jeans corti.



Ballerine con punta tonda: le più tradizionali e classiche. Per la bella stagione si presentano in colorazioni e forme variegate, nei negozi troverete i veri modelli da ballerina: provvisti anche di lacci in raso, super pieghevoli o ancora in morbido camoscio.



Ballerine preziose: dalle paillettes ai decori con gemme colorate, sono l'idea giusta per completare un look semplice. Siete state invitate a una cena e non avete voglia di indossare i tacchi? Nessun problema, le ballerine preziose sono un ottimo sostituto.



Ballerine in vernice: da evitare con la grande calura estiva, si rivelano perfette per il periodo primaverile. Sceglietele in color nude per un tocco chic diverso dal solito.



Il consiglio in più: abbinate le ballerine a qualsiasi tipo di look da giorno ma non esagerate. Sì ai jeans, alle gonne semplici e ai bermuda. No agli abiti cortissimi e attillati o alle gonne molto lunghe.



