L’uomo Armani veste di velluto

In passerella lʼuomo Armani Ansa 1 di 19 Ansa 2 di 19 Ansa 3 di 19 Ansa 4 di 19 Ansa 5 di 19 Ansa 6 di 19 Ansa 7 di 19 Ansa 8 di 19 Ansa 9 di 19 Ansa 10 di 19 Ansa 11 di 19 Ansa 12 di 19 Ansa 13 di 19 Ansa 14 di 19 Ansa 15 di 19 Ansa 16 di 19 Ansa 17 di 19 Ansa 18 di 19 Ansa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Colori scurissimi e giacche doppiopetto nella collezione per il prossimo autunno inverno, in passerella nella Fashion Week milanese leggi tutto

La collezione per la prossima stagione fredda, spiega Armani si propone di “dare un tocco più elegante a tutto ciò' che è trattato come casual, da ragazzaccio, con una ricerca su forme e abbinamenti, e nel dare un tocco di sport alla sera". Il primo passo in questa direzione è rappresentato dal velluto, che secondo Armani è “il più bel tessuto del mondo”. Spiega ancora lo stilista: “La struttura del velluto capta la luce in maniera particolare, se gli metti vicino un tessuto di lana nera al confronto sembra morto. Il velluto ha una capacità magica di trasmettere emozioni e non a caso ha una storia che parte da Giulietta e Romeo. Per me è il tessuto principe".



Il velluto in effetti è proposto per i capi da giorno come per quelli da sera, su pantaloni, giacche e persino nei nuovi doppiopetto con i revers a lancia, che sottolineano la forza di spalle e vita. Nella collezione non mancano però le giacche monopetto, da portare mettendo in risalto la camicia: un filo di metallo conferisce al collo una certa rigidità, che permette di indossarlo alzato o piegato, allacciato o di sbieco.



I pantaloni sono cargo o da jogging; a quelli di velluto si abbinano le giacche di maglia o i pull con motivi a rilievo, oppure i bomber dal collo montante. I cappotti sono lunghi, in montone o in pelliccia ecologica. I colori sono molto scuri, soprattutto grigio e nero, accesi qua e là da pennellate di smeraldo o di rubino. E per la sera, oltre allo smoking in velluto con collo a scialle in raso, c’è anche quello speculare, in satin con revers in velluto.