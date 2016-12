3 di 7 Corbis

Il cibo ti fa bella: previeni le rughe mangiando

MERENDA PER LA PELLE – Ricche di fibre e Omega Tre, le mandorle aiutano a mantenere giovane la pelle e sono deliziose: un ottimo motivo per sostituire le caramelle in borsa con la frutta secca, un'alternativa naturale e gustosa. Aggiungi una mela o una banana, ricca di potassio, e avrai una merenda in grado di dare energia all'organismo e mantenere alto il livello di vitalità grazie agli zuccheri semplici della frutta.