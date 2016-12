5 di 5 Corbis

I cibi da mangiare a colazione per un buon giorno energetico

FRUTTA – Grazie ai sali minerali e le vitamine la frutta costituisce un elemento in grado di idratare, disintossicare e fornire energia al corpo, senza contare il suo piacevole sapore fresco e naturalmente dolce. Sfrutta l'inverno per spremute a base di arance e pompelmi: due kiwi maturi ti aiuteranno a fare il pieno di vitamina C e regolarizzare le funzioni intestinali. Ti piace variare? Via libera a frullati e centrifugati, per dare vita a ricette coloratissime e in grado di favorire il buon umore.