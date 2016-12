3 di 5 Afp

I benefici del tè verde

COME PREPARARLO – Durante la notte perdiamo sali minerali importanti, per questo al risveglio è importante ripristinare un corretto livello di idratazione. Sai che l'acqua per il tè non deve raggiungere la temperatura di ebollizione? Per preparare un buon tè verde l'acqua dovrebbe mantenersi fra i 70°C e gli 80°C. Punta sulla qualità: ti basterà una quantità minima, la punta di cucchiaino da caffè, per una teiera da quattro tazze. Contrariamente a quanto si pensa, eccedere non serve.