7 di 10 Istockphoto

Istockphoto

Dieci consigli per avere una pancia piatta

7 FAME DI… – Lascia in frigo contenitori per alimenti con riso integrale, verdure al vapore o frutta fresca: ti serviranno quando torni a casa tardi dal lavoro. Cucinare prima può essere una buona soluzione per mangiare meglio e in modo più naturale. Take away? Solo una volta ogni tanto, perché si rischia di esagerare con sale, condimenti e grassi.