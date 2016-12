9 di 10 Istockphoto

Come fare il selfie perfetto

SELFIE NO – Qualche volta la voglia di un selfie è dettato dall'emozione di trovarsi in un certo luogo, tuttavia è bene evitare situazioni pericolose in cui potresti mettere a repentaglio la tua sicurezza. Segui le regole della buona educazione: no ai selfie nei musei. Attenzione a non dimenticare il rispetto verso i luoghi dove si ricorda una memoria storica importante: è imbarazzante la leggerezza con cui molti si fotografano davanti a monumenti per le vittime di guerra, non trovi? Ci sono volte in cui il posto giusto per lo smartphone è... in tasca!