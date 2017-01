Lavoretti di Natale da fare con i bambini

07:00 - Stiamo per entrare nel mese delle festività natalizie ed è il momento giusto per dedicarci ai lavoretti da fare con i bambini. I prossimi giorni potrebbero essere frenetici: tra le corse ai regali, la pianificazione di pranzi e cene e l'organizzazione di amici e parenti potremmo non riuscire a fermarci un attimo per passare del tempo creativo con i bambini.

Meglio quindi anticipare e programmare qualche lavoretto che accompagnerà idealmente la famiglia al Natale, cercando di lasciare da parte stress e frenesia per riappropriarci del tempo da passare insieme: il regalo più bello che possiamo fare o ricevere!



Decidi la complessità dei lavori da realizzare in base alle età dei bambini: meglio proporre attività adatte alla loro manualità per non creare inutile frustrazione. Organizza in anticipo quello che vuoi realizzare, procurandoti i materiali e i tutorial, in modo da avere le idee chiare nel momento della messa in opera! Cerca il momento adatto e non farlo vivere ai piccoli come un obbligo: i bambini sono sempre entusiasti di condividere con mamma e papà delle esperienze creative. Quindi prendi carta, forbice, colla, colori e dedicati per il tempo necessario solo a quest'attività, tralasciando lavori di casa o altre incombenze. A prescindere dal risultato stai già facendo un regalo ai tuoi bambini!



Il Calendario dell'Avvento - Un'idea adatta anche ai più piccoli che li aiuta a riconoscere il trascorrere del tempo e a frenare l'impazienza dei giorni che mancano al Natale è il calendario dell’Avvento. Ci sono svariati modi per realizzarlo, utilizzando anche del materiale di recupero come le calzine dei bambini, appese e numerate. O piccoli pacchetti regalo da appendere. Oppure il classico cartellone con le finestrelle. L'originalità sta anche nel decidere le "sorprese" da far trovare giorno per giorno. Qualche volta puoi mettere le classiche caramelle o cioccolatini, oppure un bigliettino con un'attività speciale da fare insieme ai bambini: sarà più apprezzato di dolci o regali!



La letterina per Babbo Natale e i bigliettini d'auguri - Un lavoretto da fare soprattutto con i bambini più piccoli: la lista dei desideri! La classica letterina può trasformarsi in una serie di disegni o collage, da preparare giorno per giorno. Fai fare ai bambini una lista "ragionata" dei giocattoli che vorrebbero ricevere, facendoli riflettere su quello che desiderano davvero (in base anche alle tue disponibilità economiche!). Con carta, cartoncini colorati, pennarelli e altri tipi di colori si possono confezionare dei bigliettini d'auguri: anche se imperfetti, quelli fatti a mano dai bambini saranno particolarmente apprezzati da nonni e parenti!



I decori per l'albero di Natale o il presepe - Personalizza l'albero di Natale con i lavoretti dei tuoi bambini! Si possono usare i materiali di recupero più svariati: cartoncino, pasta, ritagli di pannolenci o feltro, fili di lana, mollette, bottoni. Se i bambini sono abbastanza grandi possono modellare delle forme con la creta (stelle, angioletti, campanelle) e colorarle una volta asciutte. Anche per il presepe si possono creare dei pezzi originali con cartoncino, polistirolo, cartapesta ecc.



Lavoretti in cucina: biscotti & co. - Non sottovalutare la cucina come spazio di "divertimento" per i bambini! Organizza un pomeriggio per preparare insieme dei biscotti a tema natalizio: confezionati in modo creativo possono diventare anche dei regali originali per amici e parenti. O essere appesi all'albero di Natale come golosi decori! In generale i bambini amano molto "mettere le mani in pasta", quindi nei pomeriggi invernali è una buona idea farsi aiutare a preparare un dolce o il pane fatto in casa. Un tempo di qualità da riproporre anche nel resto dell'anno.