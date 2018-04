Arredo: per la bella stagione tuffati nel blu Istockphoto 1 di 23 Istockphoto 2 di 23 Istockphoto 3 di 23 Istockphoto 4 di 23 Istockphoto 5 di 23 Istockphoto 6 di 23 Istockphoto 7 di 23 Istockphoto 8 di 23 Istockphoto 9 di 23 Istockphoto 10 di 23 Istockphoto 11 di 23 Istockphoto 12 di 23 Istockphoto 13 di 23 Istockphoto 14 di 23 Istockphoto 15 di 23 Istockphoto 16 di 23 Istockphoto 17 di 23 Istockphoto 18 di 23 Istockphoto 19 di 23 Istockphoto 20 di 23 Istockphoto 21 di 23 Istockphoto 22 di 23 Istockphoto 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Blu: cobalto, pastello, acqua, avio, carta da zucchero, acciaio e chi più ne ha, più ne metta: infinite sono le possibilità che la tavolozza ci offre per arredare o rinnovare la nostra casa.



Dalle sfumature più tenui che volgono all'azzurro e al celeste, a quelle più intense che ci portano direttamente al turchese fino a quelle squillanti e vive che ci fanno sognare subito le splendide spiagge del mediterraneo, tante sono le possibilità che ci vengono offerte da questo magico colore.



Possiamo abbinare il blu al bianco, per un accostamento che non smette mai di piacere, oppure ai grigi, sempre di gran moda, o ai beige.



Richiami ai vasi in maiolica piacciono sui tessuti che arredano la nostra stanza da letto, così come per le ceramiche da utlizzare per la tavola che sa d'estate.

Anche i più classici velluti ci accolgono con eleganza e allegria negli spazi domestici e li ritroviamo con garbo sui divani, poltrone e sui cuscini.



Il blu piace anche nei complementi di arredo: via libera quindi a lampade con ampi paralumi blu, vasi e tavolini in tinta.



Il colore delle pareti fa da contrasto ad arredi di design, sfondando lo spazio dietro a sale da pranzo o al living; l'utilizzo di conchiglie e richiami all'estate manifesta la vocazione vacanziera.



Per chi poi non può rinunciare alle sedie impagliate, un blu quasi elettrico sarà la tinta vincente per arredare la terrazza o uno spazio aperto, o anche per la cucina, perché no?

L'importante è divertirsi e stare bene: e in casa nostra siamo autorizzati a fare ciò che più ci piace, con buona pace di architetti e consulenti di interior design.