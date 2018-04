Coachella 2018: Camila Morrone tra le special guests Tezenis

Al Coachella Valley Music and Arts Festival, il più grande appuntamento musicale dell’anno che si è tenuto la scorsa settimana, non potevano mancare le blogger e le influencer più in vista del panorama fashion e non solo. Tra le tante spicca Camila Morrone, la nuova fiamma di Leo di Caprio . La ventenne top argentina ha già fatto parlare molto di sé: figlia d'arte e figliastra nientemeno che di Al Pacino , si è trasferita a Los Angeles da qualche anno dove ha iniziato la carriera di attrice.

Tante le stars che, come da tradizione, non possono mancare al Coachella: l'appuntamento musicale e glamour, che si svolge in California, diventato ormai imperdibile per gli americani e non solo.



Tra le partecipanti che hanno interpretato i capi della collezione Primavera-Estate Tezenis con attenzione ai dettagli e accessori a tema hippy- chic, la cantautrice e attrice inglese Pixie Lott, la influencer portoghese Barbara Ines, la top model Gizele Oliveira, la fashion blogger Mafalda Castro, la instablogger e attrice svizzera Zoë Pastelle.



Tra ricami jacquard, macramé e decori in perline multicolor , tante le proposte moda. Non mancano le “Psycho-tropical”, che raccontano la perfezione selvaggia della natura, che nella sua concretezza tattile e sensoriale si incastra alla perfezione con gli stimoli del mondo online, per un’esperienza “phygital” a 360 gradi.