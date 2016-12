Diventa amica della cellulite... ed eliminala!

CONOSCI IL NEMICO – Strizzi fra le dita le cosce e sospiri contro la buccia d'arancia? Cristina Fogazzi e il dottor Enrico Motta, autori di Guida cinica alla cellulite, Mondadori, ti spiegano perché disperarsi non serve. Quello che appare quando strizziamo la pelle delle braccia e delle gambe è semplicemente l'organizzazione sottocutanea del grasso, non necessariamente si tratta di cellulite. Le tossine sono i rifiuti del metabolismo cellulare. Attenzione, dunque, alla chimera legata ai prodotti detox: la depurazione è importante, ma la vera questione sul tema della cellulite riguarda il funzionamento della microcircolazione.



FATTORE MOVIMENTO – Il corpo umano non è stato progettato per trascorrere lunghe ore seduto a una scrivania o in piedi in un negozio. Per millenni le donne hanno camminato e macinato chilometri su chilometri. Muoviti di più e ritaglia ogni giorno un'ora di sport per te. Corsa, walking e nuoto rimodellano, aiutano il dimagrimento e rendono tonici i tessuti, senza contare che sono facili da praticare ovunque. Muoverti diventerà il tuo modo per eliminare le tensioni della giornata e scaricare lo stress.



AIUTO ALLA CIRCOLAZIONE – Combattere la stitichezza e il sovrappeso è fondamentale per una buona circolazione linfatica. Riduci sale e zucchero: riconquistare il piacere dei sapori al naturale fa bene alla dieta e costituisce uno stile di vita semplice, sano, vitale. Punta sui drenanti naturali. Le tinture madri a base di tarassaco, carciofo, bardana, betulla depurano e aiutano a contrastare la ritenzione idrica. Consultati con un naturopata esperto.



ACCETTA – Ogni donna ha un corpo differente. Smetti di accanirti e inizia a valorizzare, amare e curare ciò che sei. Grazie allo sport ti senti vitale e aumenti il buon umore. Scegli i cibi come i cereali integrali, verdure, riso, tè verde, senza trascurare il piacere del gusto. Di notte punta su ambienti freschi e tieni un cuscino sotto le gambe se tendi a svegliarti con le estremità gonfie. Un ciclo di massaggi e buone abitudini come l'ultimo getto freddo quando sei sotto la doccia favoriranno gambe leggere e in forma.