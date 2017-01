L'amore dopo gli "anta": ecco cosa puoi imparare

PRINCIPE O… ? - Il principe azzurro non esiste: sì, probabilmente è così. Il principe azzurro è un ideale della mente. Quello che esiste è l'uomo che fa per noi. Autentico, imperfetto, reale.



TEMPO – Nessuno ci può restituire il tempo. Rimuginare sul passato o piangersi addosso è inutile. Basta attendere. La cosa migliore che possiamo fare per noi stesse è iniziare a scegliere la nostra felicità, da adesso.



CONVINZIONI – La cosa bella dell'età è che le esperienze di vita, positive o negative, insegnano a prendersi meno sul serio. Si modificano opinioni e stili di vita insieme a cose che non avresti mai pensato: cambiare è avere coraggio.



GRAZIE – Quante sono le persone a cui senti di poter dire grazie dal cuore? Guardati intorno e… non aspettare. Gli amici sono una forza positiva, trova tempo per coltivare le relazioni importanti della tua vita.



AIUTO, GLI AVARI! – Chi è tirchio con il denaro spesso lo è anche verso i sentimenti. Sono la generosità e l'autentica bontà del cuore a rendere luminoso e limpido lo sguardo di una persona, dagli amici al partner.



RISPETTO PER NOI - Dona con generosità. Sii disponibile, ma abbi il coraggio di rimanere fedele a te stessa. Attendere il rispetto degli altri ferisce: gli anni ci hanno insegnano che quel rispetto lo dobbiamo prima di tutto a noi stesse.



OSA – Ci si mette una vita intera a imparare come vivere l'amore e ciò nonostante si fanno errori, continuamente. Adesso lo sai, invece di giudicare i tuoi sbagli usali per comportarti in modo diverso. Inizia a avere il coraggio di osare ciò che desideri.



FAMMI RIDERE – Un sorriso è gratuito, fa crollare le barriere, scioglie la stanchezza e consola. È una conquista dell'età e oggi lo sappiamo bene: abbiamo voglia di persone con cui ridere e stare bene. Perché la bellezza autentica è quella del cuore.



FUTURO VS PRESENTE – Quante volte abbiamo rovinato tutto con l'ansia dell'aspettativa? Immaginare il futuro è naturale, ma la vera sfida è imparare a vivere il presente, perché la dimensione in cui viviamo è oggi: inizia a dare valore al presente.



INGREDIENTE MAGICO – La passione è una forza impetuosa. Energia sconfinata, aiuta a superare le difficoltà, cancella la stanchezza, dà fede. No, non arrenderti a chi dice che non è più tempo. Credere nella magia dell'amore è una scelta e funziona a ogni età.