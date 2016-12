Ecco come il cervello supera le delusioni d'amore

LO STUDIO – Secondo un team di studiosi appartenente alla Saint Louis University, nello stato del Missouri, Stati Uniti, il cervello sarebbe programmato per superare le delusioni d'amore. La ricerca, pubblicata sulla rivista Review of General Psychology, ha messo in evidenza che alla base ci sarebbe un meccanismo previsto dalla selezione naturale, che spinge a superare la fine di un amore nell'obiettivo di trovare nuovi partner più adatti. Il tradimento? Per gli uomini conta l'infedeltà fisica, mentre per le donne, stando ai dati, sarebbe peggiore un tradimento a livello sentimentale, in relazione alla possibilità che subentri la scelta di una nuova compagna da parte del partner.



LA FINE DELL'AMORE – Il termine di un rapporto a livello biochimico necessita di una vera e propria disintossicazione. Il cervello degli innamorati registra, infatti, un aumento dell'attività neuronale direttamente connesso alle aree del piacere. Questa stimolazione ha effetti simili a una droga, tanto che i ricercatori hanno utilizzato studi di imaging cerebrale mettendo in relazione le aree del cervello attivate durante l'uso della cocaina. Quando ci si lascia si precipita in una condizione di astinenza, tuttavia i meccanismi di ricompensa del cervello permettono di aprirsi al contatto con nuove persone riattivando le aree del piacere.



VIA LIBERA AL MOVIMENTO – L'attività fisica influenza il rilascio di endorfine, le quali svolgono un'azione analgesica simile agli oppiacei. Fare sport non solo aiuta il benessere fisico, ma è un salvavita a livello mentale, senza contare l'effetto gratificante legato al sentirsi in forma, in grado di piacere a se stessi e agli altri. Stai superando una delusione d'amore? Cammina, corri, scegli un'attività sportiva in grado di stuzzicare la tua voglia di metterti alla prova.



LA TUA PLAYLIST – Vai a ballare con gli amici: come dimostrato da numerosi studi muoversi a tempo di musica rilassa e libera la mente, mantiene in allenamento e può persino combattere ansia o disturbi dell'umore, favorendo un buon riposo notturno. Inoltre, conoscere gente nuova e frequentare persone positive sarà una scossa vitale in grado di farti uscire da malinconia e malumore. Componi una playlist da ascoltare in casa, mentre cucini o pulisci: sarà una valida alternativa alla tv e ti ritroverai a ballare, in solitudine, sull'onda delle canzoni che ti fanno battere il cuore.



RIPARTI DA TE – Leggi i segnali con obiettività: quando una storia è finita è inutile continuare a logorarsi. Spesso associamo alla fine di una relazione un senso di sconfitta e frustrazione, ma perché trincerarsi dietro un muro di negatività quando è possibile vedere le cose sotto un altro punto di vista? Per dire basta ci vuole forza, coraggio, lungimiranza. Sii orgoglioso di te per aver affrontato questa situazione, evita di cadere nel senso di colpa, perché tutti facciamo errori: gli sbagli servono a crescere. Impara a godere della tua solitudine e circondati di persone positive. Quando abbiamo il coraggio di vedere che cosa è andato storto e ammettere i nostri reali bisogni, siamo pronti per andare incontro a una relazione in grado di renderci felici.