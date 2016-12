Infedeltà: senza macchia e senza paura

10:07 - Nascondere alla moglie o al marito un incontro “truffaldino” è anche un fatto di massima pulizia. Un’avventura clandestina tende in effetti a lasciare pericolose tracce, dal classico capello biondo sulla giacca, alla sbavatura di make up sulla camicia, al sentore di dopobarba di una marca diversa da quella usata dal marito. E per ovviare all’inconveniente ogni fedifrago ha una sua strategia: c’è chi nasconde in ufficio un cambio completo identico a quello indossato al mattino, e chi porta con sé un kit di make up d’emergenza in grado di far sparire ogni traccia sospetta. Insomma, i traditori italici sono veri e propri maestri di lotta a ogni macchia, per uscire “puliti” dall’incontro avventuroso.

Gli infedeli di casa nostra conquistano addirittura la palma di più attenti al mondo in fatto di igiene personale. Lo rende moto un sondaggio condotto da AshleyMadison.com, il sito di incontri extraconiugali, dopo aver analizzato le risposte di oltre 600.000 utenti, interrogati sulle loro abitudini e sulle strategie messe in atto con maggiore frequenza per eliminare le tracce di infedeltà.



A tradire i traditori, in effetti, non ci sono solo le tracce annidate nella cronologia dati sul pc o nei messaggi in memoria sullo smartphone: molto più insidiose sono la macchiolina sul colletto della camicia, la capigliatura scompigliata dopo un incontro focoso, per non parlare delle tracce olfattive lasciate dall’amplesso. Per questo motivo i 3.542 utenti italiani intervistati da AshleyMadison.com hanno descritto un rito da seguire scrupolosamente dopo ogni piccante rendez-vous.



- La prima e più potente arma di difesa della privacy è l’acqua: il 27% dei traditori di casa nostra dichiara di fare più di una doccia al giorno, contro una media nazionale che ne conta una ogni due giorni. "E’ normale essere meticolosi quando si tratta di coprire le tracce di infedeltà – spiega Noel Biderman, CEO e fondatore di AshleyMadison.com – Abbiamo notato che un elevato livello di igiene personale rappresenta una sorta di effetto collaterale molto comune: lavare via le prove di un amante, che sia il suo profumo, il suo rossetto o la sua acqua di colonia, è essenziale se si desidera che una relazione resti segreta al proprio coniuge." il 30% degli uomini si è addirittura iscritto in palestra con il solo scopo di utilizzare le docce dopo ogni 'incontro con l’amante, per tornare a casa fresco e profumato. -



• il 37% degli uomini e il 43% delle donne hanno una scorta segreta di prodotti per l'igiene nascosti in auto (26%), oppure sul posto di lavoro (47%) o in entrambi i luoghi (10%);



• il 47% delle donne, inoltre, porta sempre con sé un kit da make up con spazzola, salviette struccanti, fard e rossetto per rifarsi il trucco dopo un appuntamento clandestino; il 33% delle donne e il 25% degli uomini, infine, porta sempre con sé un campione extra di profumo o acqua di colonia per ingannare anche la narice più attenta.



- Ci sono anche i super scrupolosi, attenti ai dettagli senza badare a spese, che acquistano persino due capi di abbigliamento perfettamente identici, per avere sempre a disposizione un outfit fotocopia nascosto in ufficio, nel caso in cui un incontro particolarmente bollente finisca per rovinare gli abiti originali. Si tratta del 56% degli uomini e del 34% delle donne



Biderman però consiglia a tutti di fare attenzione a non esagerare. Il coniuge tradito non può non mettersi in sospetto nel vedere il proprio partner trasformarsi all’improvviso in un igienista meticoloso e in un fanatico del bucato. Attenzione anche con la pulizia, insomma, a non esagerare se non si vuole essere sospettati di tramare qualche “sporco” affare in segreto.