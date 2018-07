Amazon accende i motori per il Prime Day 2018 Istockphoto 1 di 11 Casa di Malibu di Barbie 2 di 11 Cagnolino Primi Passi Fisher-Price 3 di 11 Fotocamera Mirrorless Sony Alpha 7K 4 di 11 Smartphone Samsung Galaxy A8 (2018) 5 di 11 Sfiziosa, Batteria di Pentole in Acciaio Inossidabile, 13 Pezzi Lagostina 6 di 11 Impastatrice planetaria Kenwood 7 di 11 Robot da Cucina Multifunzione Moulinex 8 di 11 Ionic Health & Fitness Smartwatch Unisex Fitbit 9 di 11 Silk-Épil Wet & Dry, rasoio senza fili Braun 10 di 11 E-reader Kindle Paperwhite 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per trovare velocemente quel che più amano, i clienti Amazon Prime possono esplorare le offerte di Prime Day organizzate tra più di 40 categorie di interessi tra i più ricercati: dalla moda all'elettronica, fino agli articoli per la casa e la cucina, il viaggio, la smart home, alimentari, giocattoli, moda, mobili ed elettrodomestici, ma anche fare scorta di prodotti di uso quotidiano.e molto altro ancora.



Oltre alle Offerte Lampo, che durano per un periodo limitato, durante le 36 ore dell’evento i clienti Amazon Prime in Italia troveranno migliaia di offerte in evidenza altamente selezionate, che includono gli sconti sui marchi e i prodotti più famosi.



Ecco una selezione di promozioni che i clienti Amazon Prime potranno trovare durante le 36 ore del Prime Day:



Per i bambini è possibile acquistare la bellissima Casa di Malibu di Barbie: tre eleganti piani, quattro stanze e un'area relax sul tetto, tutti con dettagli realistici, rendono la nuova casa di Barbie davvero raffinata. Si può passare da un piano all'altro con l'elegante ascensore e il tetto si apre con tante sorprese, incluso un ombrellone a comparsa.

Per i più piccini c'è il Cagnolino Primi Passi, l'amico perfetto per i bambini che crescono: il Cagnolino li introduce all'alfabeto, alle forme, ai colori, a contare e persino alle paroline in inglese.



Per i più grandi c'è la Fotocamera Compatta con Ottiche Intercambiabili dotata di sensore CMOS Exmor full-frame da 24,3 megapixel, processore BIONZ X, messa a fuoco automatica ibrida e veloce, mirino OLED con zoom SEL-2870, cattura dettagli full-frame da 24,3 megapixel con sfocatura profonda: è resistente, facile da usare e ideale per l'uso professionale.

Con uno sconto del 37% è possibile acquistare lo smartphone Samsung Galaxy A8 (2018), display SuperAMOLED da 5.6", FHD+(2220x1080 pixel), doppia fotocamera anteriore 16 MP (F/1.9) - 8MP (F/1.9), una fotocamera posteriore 16 MP (F/1.7), processore Octa Core e memoria 32 GB (espandibile con MicroSD fino a 256 GB).



Per la casa c'è un'imperdibile offerta delle pentole Lagostina linea Sfiziosa 13 Pezzi offerti con uno sconto del 50%. In acciaio inox 18/10 e fondo adatto a tutte le fonti di calore, induzione inclusa, sono lavabili in lavastoviglie. La batteria è composta da una pentola a 2 maniglie diametro 18 - 22 cm, una casseruola fonda 2 maniglie diametro 18-22 cm, una casseruola bassa con 2 maniglie diametro 24 cm, una casseruola fonda con manico lungo diametro 14 cm, coperchi da 14 - 18 - 22 - 24 cm di diametro, un mestolo, una paletta e il prendispaghetti.

Per chi ama cucinare poi c'è la Impastatrice planetaria Kenwood che consente una cottura ad induzione da 20 a 180°c per creare molte ricette: dalla cottura lenta fino alla cucina Wok, 24 programmi automatici professionali per rendere più semplici le fasi di preparazione.

Inoltre, con uno sconto del 43% è possibile acquistare il Robot da Cucina Multifunzione Moulinex, ideale per preparazioni fino a 6 persone, trita, prepara, impasta, cuoce, soffrigge e cucina al vapore; ha 6 programmi automatici che si accendono in 1 click e cinque accessori inclusi per ogni tipo di preparazione.



Per gli sportivi in offerta si trova Smartwatch Unisex Fitbit con uno sconto del 37% si può acquistare Ionic, il fitness smartwatch che aiuta a condurre una vita più sana. Con GPS incorporato, monitoraggio continuo del battito cardiaco e 4 giorni di autonomia ci accompagna nell'allenamento riproducendo oltre 300 brani con gli auricolari Bluetooth.



Per le signore in offerta c'è Braun Silk-Épil, offerto con uno sconto del 45%. L'epilazione Wet & Dry è ultra-delicata e regala una pelle liscia fino a quattro settimane. Grazie all'impugnatura antiscivolo, è semplice controllare l'epilatore anche sotto l'acqua e inoltre il sistema di massaggio ad alta frequenza stimola la pelle per offrire un'esperienza più confortevole. Comprende quattro accessori: testina rasoio, cappuccio regolatore, rulli massaggianti e un cappuccio di alta aderenza alla pelle.



Per chi viaggia e ama la lettura, ma non può permettersi di appesantire inutilmente la valigia, niente di meglio che il Kindle Paperwhite: schermo ad alta risoluzione da 300 ppi, la più alta su un e-reader, per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi anche alla luce diretta del sole, dotato di luce integrata regolabile per leggere anche di notte. Con una singola ricarica, la batteria dura settimane: perfetto per accompagnarci in vacanza!