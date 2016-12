Un dipinto pagato solo 20 sterline ma è un Raffaello: la scoperta in un castello scozzese

Un vero affare. "La Vergine Maria", anche conosciuta come "Madonna di Haddo", potrebbe non essere opera di Innocenzo da Imola, bensì del grande Raffaello: protagonista del Rinascimento italiano. E' la conclusione degli esperti ingaggiati dal National Trust scozzese, per indagare sul caso. Una differenza non di poco conto, se si considera che il dipinto venne acquistato, nel XIX° secolo, alla modica cifra di 20 sterline.