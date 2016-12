Rossana Campo: "Scrittura atto magico, parlando di noi riusciamo a raccontare le storie degli altri"

Come ha reagito alla vittoria del Premio Strega Giovani?

Ammetto che è stata una sorpresa. Non me l'aspettavo: non è il classico libro per ragazzi.



Perché i ragazzi l'hanno premiata?

Parlando con loro, ho capito che hanno apprezzato il modo sincero con cui ho scritto: la ricerca della mia verità e della vita di mio padre, una persona che ho amato molto ma che mi ha causato anche tante sofferenze.



Com'è nata l'idea di scrivere un libro così personale?

Quand'è mancato mio padre, tre anni fa, ho cominciato a riempire dei quaderni parlando di lui. Piano piano, vedevo che l'amore che provavo era rimasto quello della bambina che ero. A cinquantadue anni ho cercato di fare il punto della situazione.



Qual è stato l'insegnamento più grande di suo padre?

Mi ha insegnato la dignità di essere se stessi, chiunque tu sia. Oggi non siamo più in pace con noi e facciamo fatica a cogliere le ragioni dell'altro. Dovremmo farci qualche domanda in più e capire chi sono le persone che abbiamo davanti.



Che cos'è per lei la scrittura?

È un atto magico,un atto antico e sciamanico: la scrittura è un dono che fai all'altro. Anche quando si parla di fatti personali, lo scrittore riesce a raggiungere e coinvolgere il lettore.



Progetti?

Non mi sono mai fermata. Già da un anno sto lavorando a una storia per ragazze: il libro sarà incentrato su elementi fiabeschi e magici della mia infanzia. Spero che il Premio Strega sia di buon auspicio.